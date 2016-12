Sünnipäevaõnnitlusi saab edastada tööpäeviti kella 9-st 15-ni Pereraadio üldtelefonil 7488458. Samuti võib õnnitlusi saata ka See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. või postiga: Annemõisa 8, TARTU 50708

Neljapäev, 22. detsember 2016





Tänased sünnipäevalapsed on: VILLU ÕUN, JUTA TIIKMAA, RITA JÜRGENSON, KÜLLI KANDI, ANDRES LINGKREIM, KERLI TRUUVER, MARIA URBEL, LIISA PINDMAA, KARIN PROOSA, ELO GAVER ja tütar KAJA.





Hea VILLU ÕUN! Palju palju õnne sünnipäevaks ja Jumala õnnistust soovib uude algavasse aastaringi Rakvere Karmeli kogudus.



JUTA TIIKMAA! „Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil. Kes Issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes.“ (Psalm 92:13-14). Jumalale sõnakuulelikkuse õnnistusi soovib Laine.



RITA JÜRGENSON’le soovib palju õnne ja rikkalikku Issanda õnnistust uuel eluaastal Nõmme Baptistikogudus.



KÜLLI KANDI’t õnnitleb sünnipäeval Kodukotus ja soovib: rahu ja rõõmu käimata teel, õnne ja õnnistust rohkesti veel!



Teid, ANDRES LINGKREIM ja KERLI TRUUVER õnnitleb hällipäeval ja soovib palju õnne ja Jumala õnnistust uueks eluaastaks Haapsalu Püha Johannese kogudus.



MARIA URBEL ja LIISA PINDMAA, teile soovib rõõmsat hällipäeva ja Jumala rahus ja õnnistuses käimist, Tartu Risttee kogudus.



Kallis KARIN PROOSA! Õnnitleme sünnipäeval Vennastekoguduse vaimuliku loosungisalmiga antud päeval: „See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb Issand.“ (Sakarja 4:6). Õnnitlevad vend perega, õed peredega, ema ja isa.



Armas õde KARIN PROOSA! Ole õnnistatud Jeesuse Kristuse nimel uude eluaastasse astudes 1.Kr 15:57ga: „Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi.“ Õnnitleb tädi Alvi kogu perega.



Armsad ELO GAVER tütre KAJAGA! Õnnitleme teid ja soovime Jumala õnnistust! „Kes Kõigekõrgema kaitse all elab, see ütleb: „Sina oled mu varjupaik ja mu kindel linn.““ Südamest õnnitelevad sõbrad Tapalt.

Reede, 23. detsember 2016



Tänased sünnipäevalapsed on: ELLA TAMM, RENATE PETERMAN, EHALAINE KONDIKE, EVELY KANNELA-UUS, ELVI NIGULA, LIILIA ŠIPULIN, KADI SAVIIR, KEITLIN VIITA, ESTER POHL, MARIS MERI, OVE MAIDLA, IRINA NEMUSHKINA, AVO REINARU, MONIKA KOTIESEN, MAARJA LEPAMETS.





Kallis ELLA TAMM! Aeg viib meilt päevi, nii märkamatult kui lehti puult. 90. sünnipäeval õnnitlevad endised töökaasalased Keila-Joa metsakooli päevilt.



Armas ELLA TAMM! Õnnitleme sind selle lauluga: Arm mind kannab, jõudu annab, armu arvel elan ma, armust saan ma kõik, mis vaja, armul pole põhja raja... Õnnistusega hällipäeval, Elava Usu kogudus Tapal.



RENATE PETERMAN’i õnnitleb sünnipäeval ja soovib tugevat tervist ja Jumala armu ja õnnistust Tartu Peetri kogudus.



EHALAINE KONDIKE ja EVELY KANNELA-UUS! Issandast õnnistatud sünnipäeva soovivad Kambja kogudus ja õpetaja.



Koguduseliiget ELVI NIGULA’t õnnitleb sünnipäeval ja soovib rohket Taevaisa õnnistust Tartu Pauluse kogudus.



Teid, LIILIA ŠIPULIN, KADI SAVIIR ja KEITLIN VIITA õnnitleb hällipäeval ja soovib palju õnne ja Jumala õnnistust uueks eluaastaks Haapsalu Püha Johannese kogudus.



Armas tüditütar ESTER POHL ja MARIS MERI! „Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil. Kes Issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes.“ (Psalm 92:13-14). Jumalale sõnakuulelikkuse õnnistusi soovib Laine.



Kallis OVE MAIDLA! Palju õnne sünnipäevaks ja Jumala õnnistust soovivad ema ja vend Rein.



Teid, IRINA NEMUSHKINA õnnitleb hällipäeval ja soovib jätkuvat Taevaisa hoidmist ja õnnistust uuel algavat eluaastal Kalju Baptistikogudus.



Armas AVO REINARU! „Maitske ja vaadake, et Issand on hea! Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib,“ ütleb Psalm 34:9. Õnne ja Jumala õnnistusi soovib Rakvere Adventkoguduse pere.



Hea MONIKA KOTIESEN! Palju palju õnne sünnipäevaks ja Jumala õnnistust soovib uude algavasse aastaringi Rakvere Karmeli kogudus.



Koguduseliiget MAARJA LEPAMETS’a õnnitleb ja soovib rõõmsat sünnipäeva Tartu Salemi kogudus. Olgu taevane õnnistus sind saatmas igal päeval.