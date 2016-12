TEATED kôlavad Pereraadios kell 7.35, 9.45 ning vahetult pärast kella 12,15 ja 18 ERR uudiseid!

Neljapäev, 22. detsember 2016





• Mustamäe Maarja Magdaleena koguduses toimub jõulupalvus Mustamäe Päevakeskuses täna kell 12.



• Tallinna Oleviste kirikus palvekoosolek täna kell 18.30. Homme noorte jõuluõhtu kell 19.



• Tallinna Metodisti kirikus palve- ja piiblihommik täna kell 11. Koguduse heategevusmüügi saal on avatud kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 12-18.



• Tallinna Adventkirikus palve- ja tunnistuste koosolek homme kell 19.



• Pühade Siimeoni ja Hanna katedraalis toimuvad kuninglikud tunnid täna kell 18.



• Tartu Pauluse kiriku tiibhoone II korruse saalis on kavandatud jõululõuna vähekindlustatud linnakodanikele täna kell 11-14. Homme piletitega Tartu Noortekoori kontsert kell 17.



• Tartu Peetri kirikus toimuvad Tartu Kroonuaia Kooli jõulujumalateenistus täna kell 9.30 ja Karlova Kooli jõulujumalateenistus kell 11. Osadusring kell 19, aadressil Roosi 1.



• Tartu Maarja koguduses palvus täna kell 13.15.



• Tartu Salemi kirikus õhtupalvus täna kell 18.



• Tartu Kolgata koguduses on avatud eestpalvetuba, kuhu saab saata palvesoove aadressil See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. , täna kella 17.30-19ni, noorteõhtu algab kell 19. Homme juuniorite õhtu kell 18.



• Tartu Adventkirikus palvekoosolek homme kell 18.



• Rakvere Kolmainu kirikus Rolf Roosalu ja Saara Kadaki kontsert täna kell 19. Homme, 23. detsembril Virumaa poistekoori kontsert kell 18.

Reede, 23. detsember 2016



• Tallinna Oleviste kirikus noorte jõuluõhtu täna kell 19.



• Tallinna Adventkirikus palve- ja tunnistuste koosolek täna kell 19. Homme hingamispäevakool kell 10, jumalateenistused kell 11.15 ja 18.



• Tartu Pauluse kiriku piletitega Tartu Noortekoori kontsert täna kell 17.



• Tartu Kolgata koguduses juuniorite õhtu täna kell 18.



• Tartu Adventkirikus palvekoosolek täna kell 18. Homme hingamispäevakool kell 9.50.



• Rakvere Kolmainu kirikus Virumaa poistekoori kontsert täna kell 18.



• Tallinna Kalamaja palvekliinik annab teada, et TÄNA on palvekliinik suletud ja avatakse taas 6. jaanuaril.



• MTÜ Põlev Põõsas järgmine palvekoosolek Eestimaa ja rahva eest toimub 7. jaanuaril kell 16, aadressil Mustamäe tee 5 IV korrus. Osaduse algus kell 15.