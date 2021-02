Armsad kuulajad!

Kuna Pereraadio töötab peamiselt annetuste varal, siis on teil kõikidel võimalik meid oma toetusega aidata.

Pereraadio pangakontod on: SEB EE441010152001639004 Swedbank EE192200221018315540 Saajaks märkige: Tartu Pereraadio Ühing NB! Kui soovite, et annetus kajastuks ka teie tuludeklaratsioonis, siis märkige kindlasti makse selgituse ossa ka oma isikukood! Annetusi võib tuua ka meie stuudiotesse

Tehnika 115, Tallinnas või Riia 22a-2, Tartus PayPal konto omanikele: